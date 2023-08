Šport24.sk Tenis US Open Skvelá Schmiedlová postúpila do 3. kola! Súperku zdolala suverénne vo dvoch setoch Foto: Manu Fernandez

New York - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole zdolala Španielku so slovenskými koreňmi Rebeku Masárovú 7:6 (0), 6:2.