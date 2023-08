Limassol - Zdravotné patálie kľúčových hráčov pred odvetou play off Európskej ligy robia vrásky trénerovi Slovana Bratislava. Vladimír Weiss st. nemôže na Cypre proti Arisu Limassol počítať so svojím synom Vladimírom a úplne zdravý nie je ani Alexandar Čavrič.

Weiss mladší neodcestoval s výpravou pre pretrvávajúce zranenie, pre "belasých" je to výrazná strata. S ňou sa však museli slovanisti vyrovnať aj v domácom zápase, ofenzívny líder mužstva nastúpil len na záverečné sekundy duelu. Na Tehelnom poli nehral ani Čavrič, ten však do Limassolu odcestoval. Nie je však úplne fit. "Nie je tu Vlado, je tu Čavro, takže je to zhruba rovnaké ako pred týždňom. O zostave sa rozhodnem po tréningu. Majú problémy aj iní hráči, ale veľa zmien sa neudialo, čo sa týka zdravotného stavu," povedal tréner Slovana.

Jeho zverenci hrali na domácom trávniku odvážne, ich víťazstvo 2:1 mohlo byť aj vyššie. Na Cypre bude Weiss nabádať hráčov na pozornejšiu defenzívu: "Aris hrá doma, to dá mužstva energiu. U nás im nevyšli niektoré kontry. Musíme ešte pozornejšie brániť, majú výborné protiútoky. Máme urobenú analýzu, uvidíme, čo nám ukáže zápas. Vždy je dobré, keď vyhráte prvý zápas, ale vieme, akú majú kvalitu. Hrajú priamo, tomu musíme zamedziť. Budú aktívnejší ako u nás, čakám od nich väčšiu agresivitu."

Slovan má istú účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy, ale vo štvrtok chce urobiť potrebný krok, aby sa na jeseň predstavil v prestížnejšej súťaži. "Snívali sme o Lige majstrov, pokúsime sa o Európsku ligu. Ale tak isto rozmýšľa aj Aris. Škoda, že nie všetci sú na sto percent pripravení. Verím, že budem mať šťastnú ruku," uviedol kormidelník "belasých".

Pred týždňom nastúpil v základnej zostave Slovana útočník David Strelec, svoj dobrý výkon korunoval gólom na 2:0. "Pre hráča je to super keď dá gól. Mrzí ma však inkasovaný gól, lebo za stavu 2:0 sme mohli dať aj tretí a bolo by to ´vybavené´. Sme dobre naladení, tešíme sa sa na zápas. Aris nám u nás doma ukázal, že sa dá nimi hrať. Ale ak ukážeme výkon z prvého zápasu, tak podľa mňa postúpime. Európska liga je motivácia pre každého hráča," uviedol Strelec.

V deň zápasu by nemalo byť v Limassole také extrémne teplo, aké zažili hráči slovenského majstra v predkolách Ligy majstrov v Mostare či v Haife. Teplota by sa mala priblížiť k tridsiatke, ale s miernym vetrom. "V Haife to bol extrém. Pocitovo je to tu lepšie, uvidíme, ako sa bude trénovať. Ale bez ohľadu na počasie to musíme zvládnuť," uzavrel 22-ročný útočník.