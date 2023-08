LIMASSOL - Futbalisti Slovana Bratislava odleteli v stredu ráno na odvetný zápas play-off Európskej ligy proti Arisu Limassol. Podvečer si už zatrénovali aj na Alphamega Stadium, na ktorom zajtra zabojujú o postup do skupinovej fázy. S tímom si zatrénoval aj hviezdny Srb Alexandar Čavrič, ktorého trápili zdravotné patálie.

Futbalisti slovenského majstra si z prvého duelu priviezli jednogólový náskok a vo štvrtok sú odhodlaní zabojovať o postup do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej klubovej súťaže. Weiss mladší prekvapivo neodcestoval s výpravou pre pretrvávajúce zranenie, pre "belasých" je to výrazná strata. S ňou sa však museli slovanisti vysporiadať aj v domácom zápase, ofenzívna opora mužstva nastúpila len na záverečné sekundy duelu.



Na Tehelnom poli nehral ani Čavrič, ten však do Limassolu odcestoval. Nie je však úplne fit. „Nie je tu Vlado, je tu Čavro, takže je to zhruba rovnaké ako pred týždňom. O zostave sa rozhodnem po tréningu o zostave. Majú problémy aj iní hráči, ale veľa zmien sa neudialo čo sa týka zdravotného stavu,“ povedal tréner Slovana Vladimír Weiss. Práve Alexandar Čavrič, ktorého „belasí“ viackrát označili za svojho kľúčového hráča z posledných dní absolvoval tréning s mužstvom.



Slovanisti však okúsili, že ich na Cypre nečaká nič ľahké pre kruté teplo, ktoré bolo už počas dnešného tréningu a zverencov tréner Weissa čaká to isté aj v zajtrajšom kľúčovom zápase o skupinu Európskej ligy. Ako vyzeral tréning nášho ligového majstra uvidíte TU