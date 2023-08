FOTO Krásna ex obľúbeného pretekára provokuje v plavkách! Lando, ona ti nestačila?

Tulum - Bývalá priateľka milovaného pretekára Landa Norrisa si užívala nádherné počasie na pláži v Mexiku. Luisinha Oliveira sa živí modelingom a jej postava vám skutočne vyrazí dych!

Krásna Portugalčanka Luisinha a jazdec tímu McLaren Lando Norris sa rozišli približne pred rokom. V septembri 2022 oznámili, že už netvoria spoločný pár, a že sa vybrali svojimi vlastnými cestami. Cesta alebo lepšie povedané trať Landa Norrisa poriadne nabrala na obrátkach, keď spoločne so svojím tímom patria k najsilnejším tímom v F1tke. McLaren sa rapídne zlepšil a ku počudovaniu je momentálne jediným tímom, ktorý dokáže ako tak ohroziť dominantný Red Bull. Lando trávil svoje "prázdniny" na party so známym djom Martin Garrixom. Jeho nádherná ex sa pravdepodobne vyhýbala spoločenským zábavám a radšej sa venovala foteniu v plavkách.