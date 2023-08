Košice - Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia vo štvrtok proti ukrajinskému tímu Dnipro-1 s cieľom zvíťaziť a prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL).

V Košickej futbalovej aréne, ktorá sa stala útočiskom ukrajinského tímu, nebude mať tréner Michal Gašparík k dispozícii útočníka Marca Djuricina. Existuje u neho podozrenie na zápal srdcového svalu. "Zatiaľ nemáme jeho kompletnú diagnózu. Uvidíme, ako dlho nám bude chýbať. Pokiaľ viem, tak absolvuje prevoz do Viedne a potom by sme mali definitívne poznať jeho diagnózu," uviedol Gašparík na predzápasovej tlačovej konferencii.

Djuricin, ktorý je v Trnave na ročnom hosťovaní z Rijeky, odohral v úvodnom zápase proti Dnipru prvý polčas. Po ňom sa sám pýtal z hry a v následnom ligovom stretnutí proti Skalici nenastúpil vôbec. V drese Spartaka zatiaľ stihol odohrať šesť zápasov, v ktorých strelil tri góly. V súboji proti Dnipru ho pravdepodobne nahradí jeden z dvojice Milan Ristovski, Jakub Paur. "Jakub je typ hráča, ktorý vie hrať aj v útoku. Stále je v situácii, že ak si nenájde klub, tak je náš hráč. Veľká škoda Marca, lebo nie je jednoduché nájsť strelca. My sme ho v ňom našli, no teraz nevieme, ako dlho nám bude chýbať." Paur však nie je jediná alternatíva za Djuricina, možný je aj štart Ristovského. Práve on sa v Košickej futbalovej aréne prezentoval víťazným gólom vo vlaňajšom osemfinálovom zápase Slovenského pohára proti domácemu FC.

Trnava remizovala v prvom zápase s Dniprom 1:1, keď o lepší výsledok prišla po zaváhaní obrany v závere duelu. "Výsledok sme si priali lepší, lebo okolnosti tomu nahrávali. Stále však nie je zlý a všetci ideme do Košíc odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme postúpili. Ideme tam so sebavedomím, no vieme, že to bude ťažké. Papierový favorit je stále Dnipro, ale rozhoduje sa na ihrisku. Dokázali sme zdolať aj silnejších súperov, ale hráči si musia siahnuť na dno svojich síl a dostať sa na hranicu maximálnej výkonnosti," povedal Gašparík.

Jedným z rozhodujúcich faktorov duelu bude podľa neho efektivita využívania gólových šancí: "Videli sme to v prvom domácom zápase a aj v ligovom zápase v Skalici (0:0). Musíme mať čistú hlavu bez ťarchy veľkého zápasu. Hráči musia byť uvoľnení a sebavedomí, akoby sme hrali doma. Keby sme zvíťazili v prvom zápase, tak by hráči mohli mať v hlave iba snahu ubrániť remízu. Takto sme v situácii, že potrebujeme hrať na víťazstvo. Postúpiť chce aj súper, no nebude to mať s nami ľahké. Šance sú 50 na 50."

Trnavčania sa do Košíc presunuli už v utorok, stredajší tréning využili podľa Gašparík na "doladenie taktických vecí". Kormidelník Spartaka podľa očakávania neprezradil zostavu na Dnipro, no má o nej však jasnú predstavu: "Zostavu a určitý plán mám v hlave od prvého zápasu. Nasledoval duel so Skalicou, v ktorom sme po hodine hry siahli k viacerým striedaniam aj preto, aby sme ušetrili nejaké sily. Verím, že zostava, ktorú máme pripravenú, bude víťazná."

Obranca Lukáš Štetina sa v nedávnych pohárových zápasoch prezentoval už tromi gólmi, no pripomenul, že prioritou nebude vlastná bilancia, ale kolektívny úspech: "Sústredíme sa na svoj výkon a na to, aby sme zvíťazili. Ak by som znovu skóroval, bola by to čerešnička, ale bude úplne jedno, kto skóruje. Dôležité je, aby sme postúpili, to je náš hlavný cieľ," poznamenal Štetina, ktorý si uvedomuje silné stránky ukrajinského tímu: "Individuálna kvalita hráčov. Na Ukrajine som síce pôsobil, no presne takto si pamätám tamojších hráčov. Sú agilní a fyzicky výborne pripravení. Dá sa o nich povedať, že čo post, to kvalitný hráč. Na druhej strane nie je to Barcelona a myslím si, že ich môžeme zdolať."