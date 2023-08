Michalovce - Novou posilou futbalového MFK Zemplín Michalovce sa stal Nigérijčan Abdul Zubairu. Dvadsaťpäťročný stredopoliar prichádza k účastníkovi Niké ligy zo srbského FK Kolubara Lazarevac, s novým zamestnávateľom podpísal dvojročnú zmluvu.

Zubairu pritom neprestupuje do neznámeho prostredia. V najvyššej slovenskej súťaži obliekal v rozmedzí rokov 2017 - 2022 dres AS Trenčín, za ktorý odohral 128 ligových stretnutí. "Potrebovali sme posilniť našu ofenzívu, pretože sa v nej trápime. Zubairu je skúsený hráč a dlhé roky bol ťahúňom Trenčína. Po odchode Peňu a Kanua nám chýbal takýto tvorca hry s kvalitnou finálnou prihrávkou. Abdul sa chcel vrátiť na Slovensko a som rád, že sa rozhodol práve pre náš klub. Veríme, že sa čím skôr začlení do tímu a bude rozdielovým hráčom," uviedol pre oficiálny klubový web športový riaditeľ MFK Vladimír Rusnák.