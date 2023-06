Najvyššie draftovaným Slovákom v NHL by mal byť už o pár dní Dalibor Dvorský (18). Talentovaného útočníka, ktorý roky pôsobí vo Švédsku, vidí väčšina expertov v prvej desiatke a žiarivú budúcnosť mu predpovedá aj fínsky odborník a niekdajší asistent trénera Michaloviec či Spišskej Novej Vsi Elmo Aittola.

Podľa 40-ročného Fína mal na rozvoji Dvorského značný podpis fakt, že už od deviatich rokov hráva vo Švédsku, ktoré v posledných rokoch produkuje z celého sveta najviac hráčov pre NHL. „Videl som ho hrať v mnohých zápasoch a som presvedčený, že z neho bude fenomenálny hokejista. Pre slovenský národný tím bude roky najlepším centrom,“ vyhlásil Aittola pre Športweb.

Slovensko má pred sebou ďalší draft (28.-29. júna v Nashville), ktorý sa môže zapísať do histórie. Vlani si kluby NHL vybrali z prvých dvoch miest Juraja Slafkovského (Montreal Canadiens) a Šimona Nemca (New Jersey Devils). V prvom kole bol ešte draftovaný aj Filip Mešár (Montreal Canadiens). Zaujímavosťou je, že Aittola stavia Dvorského vo svojej hierarchii ešte vyššie ako spomínané trio. „Je to skutočne výnimočný hokejista. Úprimne, mám ho radšej ako Slafkovského a Mešára. Jedným z dôvodov je aj to, že hrá na pozícii centra. Jeho hokejové myslenie, strela i ostatné atribúty sú fantastické,“ nešetril fínsky expert superlatívmi na adresu 18-ročného rodáka zo Zvolena.

Aittola dokonca predpovedá, že Dvorský na krídlach so Slafkovským a Mešárom by mohli v budúcnosti vytvoriť v reprezentácii smrtiaci útok, ktorý bude trápiť obrany súperov a privedie Slovensko k titulu na majstrovstvách sveta. „Ak sa podarí, aby s nimi bol v jednej lajne Mešár, som si istý, že pre Slovensko môžu jedného dňa vybojovať zlatú medailu. Mohla by to byť formácia, ktorá bude dlhé roky výraznou hrozbou pre súperov. Zároveň môžu slovenským fanúšikom prinášať aj veľa radosti,“ dodal Elmo Aittola.