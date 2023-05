Chýba Dvorský v reprezentácii? Je to sabotáž, tvrdí Lukáč. Rešpektujem to, odkázal samotný hráč

Po tom, čo sa jeho meno neobjavilo v nominácii na seniorský šampionát, mnoho fanúšikov sa začalo pýtať, ako je to možné. Reč je o stále ešte len 17-ročnom útočníkovi Daliborovi Dvorskom, ktorý pred pár dňami žiaril na MS do 18 rokov.

Zvolenský rodák, ktorý o mesiac oslávi 18. narodeniny, sa vďaka výborným výkonom na juniorskom šampionáte dostal do All-Star výberu MS. Aj z toho dôvodu sa mnohí domnievali, že v seniorskej reprezentácii by mal dostať príležitosť už tento rok, tak ako to bolo pred dvomi rokmi v prípade útočníka Juraja Slafkovského či obrancu Šimona Nemca. „Ak ho nepovolajú, bude to sabotáž,“ povedal pár dní dozadu pre Šport24.sk legendárny Vincent Lukáč.

V záverečnej nominácii reprezentačného kormidelníka Craiga Ramsayho na MS vo Fínsku a Lotyšsku sa však Dvorského meno napokon neobjavilo. „Vždy sa snažím hrať na ľade čo najlepšie, tým sa snažiť všetkých presvedčiť o svojich kvalitách. Ostatné už nie je na mne. Je to na tréneroch a ja ich rozhodnutie rešpektujem,“ skonštatoval pre televíziu Markíza Dalibor Dvorský.