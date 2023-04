Po dvoch desaťročiach sa hokejová reprezentácia SR do 18 rokov opäť prebojovala do semifinále MS tejto vekovej kategórie. Leví podiel na úspechu slovenskej družiny má útočník AIK Štokholm Dalibor Dvorský (17), ktorý nám poskytol priamo z dejiska šampionátu exkluzívny rozhovor.

Začnime trochu netradične. Máte po triumfe nad Fínskom ešte hlas, keďže sa po zápase v šatni spievalo a oslavovalo ostošesť?

- Ha-ha, ešte áno, musím si ho šetriť, ešte nie je koniec. V sobotu nás predsa čaká semifinále s Američanmi a následne ďalší zápas. Čo sa týka samotných osláv, s chalanmi sme to nepreháňali, len sme si trochu zakričali. Sme si vedomí, že tie najdôležitejšie zápasy na turnaji náš ešte len čakajú.

Uvedomujete si so spoluhráčmi, že ste dokázali niečo, čo sa za posledných 20 rokov reprezentácii SR tejto vekovej kategórie nepodarilo?

- Áno, párkrát to v šatni zaznelo, ale ak mám byť úprimný, nejako intenzívnejšie sa nad tým nezamýšľame. Sústredíme sa predovšetkým na to, čo nás čaká. Ale každopádne o tom vieme a sme radi, že práve naša generácia dokázala po dvoch desaťročiach zopakovať úspech jednej z predošlých.

Fíni boli pred zápasom jednoznačný favorit. Ruku na srdce, verili ste, že sa ich dá zdolať?

- Samozrejme, a veril v to každý z nás. Bez toho by sme nevyhrali. Bol to však náročný zápas a nebudem klamať, v jeho závere som na striedačke poriadne tŕpol. Viera vo víťazstvo ma však neopustila ani po tom, čo Fíni znížili desať sekúnd pred koncom na rozdiel jedného gólu. A vidíte, dali sme to a sme v semifinále. Je to paráda!

Boli ste pri všetkých troch našich góloch, jeden ste dali, pri ďalších dvoch ste asistovali. Štvorgólový uragán z predošlého duelu s Nemeckom vás očividne správne naštartoval…

- Nepopieram, že mi to dodalo kúsok sebavedomia, no podstatné je, že mám okolo seba výborných spoluhráčov, s ktorými si rozumieme na ľade i mimo neho. A to je výsledok. Zároveň však dúfam, že to nebolo z našej strany posledné slovo.

K veľkolepému triumfu prispel výraznou mierou brankár Samuel Urban. Čo hovoríte na jeho výkon?

- Urbi podal neskutočný výkon, bol to jeho deň. Celý turnaj však chytá výborne a všetkých nás teší, že svoje kvality potvrdil aj v tom zatiaľ najdôležitejšom zápase na turnaji.

Je to najhodnotnejšie víťazstvo vo vašej doterajšej kariére?

- Neviem, či najhodnotnejšie, ale rozhodne jedno z najväčších. S výnimkou turnaja Hlinka Gretzky Cup v roku 2021, kde sme to dotiahli až do finále, v ktorom sme napokon podľahli Rusom, som totižto na turnajoch podobného rangu bol najďalej vo štvrťfinále.