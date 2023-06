Draft NHL sa nezadržateľne blíži. Už na konci júna si kluby NHL budú vyberať z mladých talentov. Tohtoročnou jednotkou bude Kanaďan Connor Bedard, otáznik visí nad tým, kto bude na čele zo slovenských hokejistov.

Značná časť odborníkov sa zhoduje, že slovenskou jednotkou by sa mal stať nepochybne Dalibor Dvorský. Odlišný názor má však Tony Ferrari z The Hockey News.

Vo svojom rebríčku zaradil vyššie útočníka Alexa Čiernika. „Čiernik je jedným z najvýkonnejších korčuliarov na drafte, ktorý svojou rýchlosťou prenáša váhu a stavia obrancov do pozoru. Mladý Slovák hral v druhej švédskej lige rovnako ako Dvorský a skóroval častejšie ako jeho krajan. Čiernik je tvorca hry a umožňuje svojim spoluhráčom miznúť v priestore, pretože kontroluje puk a priťahuje obrancov. Hrá veľmi zručne a rád skúša hranice svojich schopností prihrávať. Jeho strela sa zlepšuje, ale v srdci je to tvorca hry.“

Novinár predpokladá, že Čiernik predskočí Dvorského. Mladé krídlo zaradil na 19. pozíciu v drafte, zatiaľ čo hviezdny center by mal podľa neho obsadiť 21. priečku.

Svoje tvrdenia vysvetli: „Niektorí veria, že Dvorský bude centrom prvej šestky, ktorý má špičkové gólové schopnosti a môže byť "mužom" vo svojej formácii tak, ako to bolo v reprezentácii do 18 rokov. Iní si myslia, že bude solídnym dvojcestným centrom, ktorý bude hrať v tretej formácii a bude sa podieľať na presilovkách, pričom jeho hra na MS U18 bola skôr prípadom fyzicky vyspelého hráča, ktorý sa bije s menej fyzicky vyspelými hráčmi. Ja som videl hráča, ktorý je dobrý zakončovateľ, ale bude potrebovať vedľa seba hráča na vysokej úrovni. Jeho defenzívne postavenie je dobré, ale pokazí sa, keď je zatvorený vo vlastnom pásme. Jeho rýchlosť a výbušnosť nie sú presne na úrovni, ktorú by ste chceli vidieť u špičkového centra. Pri prenášaní puku je viditeľný aj pokles jeho rýchlosti a obratnosti, keď má puk na hokejke, stáva sa z neho skôr priemerný korčuliar.“

Tony Ferrari zaradil do svojho rebríčka top stovky aj Martina Mišiaka (35.), Samuela Honzeka (44.), Maxima Štrbáka (60.) a Juraja Pekarčíka (99.).