Slovenský hokejista Dalibor Dvorský podpísal dvojročný kontrakt so švédskym klubom IK Oskarshamn. Stalo sa tak týždeň pred draftom NHL, v ktorom viacerí hokejoví odborníci favorizujú Dvorského do prvej desiatky. Klub informoval o angažovaní 18-ročného útočníka na oficiálnej stránke.

"To, že k nám Dalibor chce prísť, vnímam ako dôkaz silného renomé nášho klubu a skupiny trénerov, ku ktorým chcú prísť mladší hráči, aby sa rozvíjali. Pomôžeme mu urobiť ďalší krok v jeho kariére," povedal generálny manažér Thomas Fröberg, ktorý považuje Dvorského za hráča s veľkým potenciálom. "Je to všestranný hráč, ktorý má v sebe veľa hokejových zručností. Je to hráč vysokej úrovne, ktorý sa stále zlepšuje. Sledoval som ho v prvom štokholmskom derby v minulom sezóny a myslím si, že bol najlepší na ľade."

Dvorský pre klubovú stránku priznal, že si vyberal z viacerých možností v najvyššej švédskej súťaži. "Mal som možnosť vybrať si ten, ktorý mi najviac vyhovuje. To, že som si zvolil Oskarshamn, bolo ľahké rozhodnutie. Organizácia na mňa urobila dobrý dojem. Bude to pre mňa dokonalá výzva urobiť ďalší krok v mojom rozvoji. Cieľom pre budúcu sezónu je pomôcť tímu vyhrávať zápasy a rozvíjať sa na ľade aj mimo neho."

Dvorský strávil doterajšiu kariéru takmer výlučne vo Švédsku, s výnimkou krátkeho pôsobenia v doraste Zvolena a A-mužstve Banskej Bystrice. V sezóne 2020/2021 nastúpil za "baranov" do 20 zápasov, v ktorých mal bilanciu 2+2 a stal sa najmladším strelcom v histórii slovenskej extraligy. V uplynulých troch ročníkoch pôsobil v mládežníckych tímoch AIK Štokholm. V sezóne 2022/2023 dostal príležitosť aj v drese A-mužstva v druhej najvyššej súťaži. V základnej časti mal 38 zápasoch bilanciu 6 gólov a 8 asistencií. V 7 dueloch play off nebodoval. Na MS hráčov do 18 rokov sa dostal do all star tímu šampionátu, keď v 7 dueloch nazbieral 13 bodov (8+5).