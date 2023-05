Šport24.sk Hokej Reprezentácie Talentovaný Dvorský sa dostal do All Star tímu, prekonal aj rekord Gáboríka! Foto: Darren Calabrese

Bazilej - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa dostal do All Star tímu na MS hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku. Dvorský bol s 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku.