Po tom, čo legendárny slovenský tenista Dominik Hrbatý (45) pred pár dňami skritizoval posledné kroky Slovenského tenisového zväzu (STZ) a náš tenis de facto pochoval, reagoval na jeho vyjadrenia ďalší bývalý tenista Ján Krošlák (48). A ten si pri tom servítku pred ústa veru nedával.

Hrbatého kritika nasledovala po tom, čo Výkonný výbor STZ zrušil plánované majstrovstvá Slovenska. „Je mi strašne smutno, kam sa uberá slovenský tenis a dnešným dňom pre mňa zomrel. To, čo sa stalo na VV STZ je už absolútny vrchol schizofrénie a paranoje. Nikdy som si nemyslel, že mať iný názor urobí určitej skupine ľudí na zväze až také predsmrtné kŕče. Je mi to ľúto hlavne z dôvodu, že zrovna tenis je šport, kde si hráč platí trénera, aby ho kritizoval a ukazoval mu chyby. To nás posúva vpred a robí lepšími, inak by sme nedosiahli výsledky, aké naša generácia dosiahla. Ale, žiaľ, politika také veci neodpúšťa a na STZ si nechcú pripustiť, že športove výsledky slovenského tenisu sú chabé. Športu zdar a zdravému rozumu tiež,“ napísal uviedol vo svojom nedávnom príspevku na sociálnej sieti Dominik Hrbatý.

Krátko na to sa pod ním spustila veľká diskusia, do ktorej sa zapojil aj dlhoročný slovenský reprezentant a Hrbatého bývalý spoluhráč z Davis Cupu Ján Krošlák. „Domino, toto sú úplne zbytočné a teatrálne gestá. Mohol si kandidovať na prezidenta STZ, alebo podporiť moju kandidatúru, a zmena by sa udiala. Dobre si vedel, že Kližo (Martin Kližan pozn. red.) je neriadená strela a že Miloš (Mečíř) je síce dobrý človek, ale ináč spomalený film, ktorý sa bude premietať v réžii Igora (Mošku). Neurobil si nič. Takže teraz zbytočne teatrálne vyplakávaš,“ odkázal Krošlák Hrbatému na sociálnej sieti.

To však nebolo z jeho strany všetko, v ďalšom príspevku sa venoval zrušeným majstrovstvám Slovenska. „Problém slovenského tenisu je v práci s mládežou a v kvalite trénerov, ktorá sa stará o našich najlepších hráčov. Či máme majstrovstvá SR mužov, alebo nemáme, nehrá žiadnu rolu. Toto je len zbytočná a trápnučká vojnička, ktorá tenisu nepomôže. Žiadna krajina v Európe nemá vlastné majstrovstvá v tenise mužov, lebo tie turnaju sú už medzinárodné, profesionálne a nazvú si ich ako chcú. Súhlasím, že zo STZ sa stala amatérska dinosauria kolónia, no majstrovstvá SR mužov nie je téma, ale len búrka v pohári vody,“ zakončil Ján Krošlák.