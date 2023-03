Chce viac podporovať dcéru. Bývalý skvelý tenista Dominik Hrbatý (45) sa pomaly zbavuje svojej luxusnej vily v Bratislave a bude pendlovať medzi Slovenskom a USA, kde jeho dcéra Ella (12) už študuje a na vysokej úrovni sa venuje sa golfu. S haciendou sa zbavuje aj svojej veľkej lásky, do ktorej investoval nemalé peniaze.

V lukratívnej časti Bratislavy na Kolibe na kopci s výhľadom sa týči niekoľko haciend, o ktorých sa bežnému smrteľníkovi môže len snívať. Svoj domov si tam postavil aj bývalá svetová dvanástka Dominik Hrbatý. Rozprávkové sídlo sa teraz rozhodol predať, keďže prioritou sa stala dcérka Ella, ktorá sa zdokonaľuje na Floride. „Budeme žiť na Slovensku a prechodne aj v USA,“ povedal nám bývalý tenista. Rodinka Hrbatých bude síce pendlovať medzi Amerikou a Slovenskom, ale luxus na viac ako 500 m2 zastavanej plochy už nepotrebuje a chce sa ho pomaly zbaviť. Cena nehnuteľnosti s pozemkami by sa mohla vyšplhať aj na 20 miliónov.

Dominikovi bude určite za jednou časťou sídla určite veľmi smutno. Na pozemku s rozlohou 4500 m2 stojí kráľovská záhrada, do ktorej dal Hrbatý srdce aj nemalé financie. „Keď potrebujem v hlave vypnúť a oddýchnuť si, celý deň som tu na pozemku. Stále niečo vymýšľam, kopem, strihám, čistím. Jednoducho pre mňa nie je pohodička sadnúť si na terasu, ale ísť po záhrade, pracovať a kochať sa tým, ako to vyzerá,“ prezradil Hrbatý.

Záhradu si vypiplal hlavne počas pandémie koronavírusu, keď nemal toľko povinností s trénovaním a cestovaním po turnajoch so zverencami. Potencionálny kupec získa okrem honosnej nehnuteľnosti aj klenot v podobe záhrady, ktorá je prakticky ešte mladá. Má len šesť rokov a aj samotný Hrbatý tvrdí, že čím bude staršia, tým bude lepšie vyzerať. Napriek tomu budúceho majiteľa vystríha: „Je to časovo, ale finančne veľmi náročné hobby. Sú to tisíce eur, ktoré človek musí vynakladať, aby záhrada vyzerala dobre. Mám tu približne 1800 rastlín. Dva kamióny rastlín som sem dotiahol z Holandska.“ Nuž či možno práve toto neodradí záujemcov. Zničiť záhradu by bola škoda, ale na druhej strane dávať do nej tisíce v čase vysokej inflácie tiež nemusí byť najekonomickejšie riešenie.