Bratislava - Neskutočné! Slovenský tenisový zväz zrušil plánované majstrovstvá Slovenska, ktoré sa mali konať v Bratislave. Napätie by sa dalo krájať, Hrbatý s Kližanom surovo naložili zväzu!

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (VV STZ) na dnešnom zasadnutí rozhodol o zrušení majstrovstiev Slovenska mužov a žien. Ako primárny dôvod uviedol, že nepovažuje Bratislavský tenisový zväz za dôveryhodného partnera. Práve tento dôvod poriadne vytočil slovenských súčasných aj bývalých tenistov.

Bývala slovenská tenisová jednotka Martin Kližan poriadne naložil tenisovému zväzu. "Konečne sme tu po 15 rokoch mohli mať MSR mužov a žien. Ukazuje sa, že zväz robí presne všetko pre to, aby tu tenis na Slovensku nebol." Ďalej sa vyjadril na adresu krajských zväzov, ktoré hlasovali za toto prekvapivé zrušenie. "Môžete sa hanbiť súdruhovia zo všetkých krajských zväzov, ktorí za toto zahlasovali. Tak to zorganizujte vy, aby sme tu mali majstrovstvá." Následne sa kriticky vyjadril ohľadom toho, čo sa zmenilo za posledný rok, "Ubehol presne rok od zmeny v krajských zväzoch a dokopy ste neurobili absolutne nič! Keby ste si chceli zobrať príklad ako na to, určite kontaktujte členov Bratislavský tenisový zväz a tí vám veľmi radi poradia."

Zdroj: Tasr

Hrbatý hovoril o smrti slovenského tenisu

Slovenská tenisová legenda Dominik Hrbatý sa poriadne rozčúlil ohľadom tohto rozhodnutia tenisové zväzu. Hrbatý si vybil svoj hnev prostredníctvom individuálneho príspevku, ktorý zverejnil na svojich sociálnych sieťach. "Je mi strašne smutno kam sa uberá slovenský tenis a dnešným dňom pre mňa zomrel. To čo sa stalo dnes na VV STZ je už absolútny vrchol schizofrénie a paranoje." Ďalej uviedol dôvody, prečo ho tak mrzí, čo sa stalo. "Je mi to ľúto hlavne z dôvodu, že zrovna tenis je šport, kde si hráč platí trénera aby ho kritizoval a ukazoval mu chyby. Tak by sme mali byť na to zvyknutí. To nás posúva v pred a robí lepšími, inak by sme nedosiahli výsledky ako naša generácia dosiahla." Svoj odkaz zväzu nakoniec zakončil. "Ale žiaľ politika také veci neodpúšťa a na STZ si nechcú pripustiť, že športové výsledky Slovenského tenisu sú chabé. Môžeme sa chváliť juniorským tenisom ale tým sa chválime posledných 30 rokov. V tenise je dôležité koľko máte hráčov v top 100 v mužoch a ženách. Športu zdar a zdravému rozumu tiež."