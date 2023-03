BRATISLAVA – Legendárny slovenský tenista Dominik Hrbatý (45) v súčasnosti žije v Amerike predovšetkým kvôli dcérke Elle (12), ktorá je veľkým golfovým talentom. Práve na juniorských turnajoch sa náš bývalý tenista zoznámil s golfovou ikonou Tigerom Woodsom (47). Exkluzívne pre Šport24.sk odhalil, akým je človekom a do akej miery ho ovplyvnila hrozivá autonehoda z roku 2021.

Na sociálnej sieti ste sa pochválil fotografiou s golfovou ikonou Tigerom Woodsom. Odkiaľ sa poznáte?



Spoznali sme sa na detskom turnaji. Tak ako chodím ja s dcérou na turnaje v Amerike, tak chodí aj on so synom. Postupne sme sa predstavili, neskôr prehodili jednu dve vety a už to išlo. Nepovedal by som, že by to bolo zatiaľ nejaké kamarátstvo, ale už sme si viackrát príjemne pokecali.



Akým dojmom na vás pôsobí ako človek?



Tiger je momentálne viac menej otcom a nie profesionálnym hráčom. Teraz najmä pomáha synovi. Jeho synátor chce, aby ho trénoval práve iba on a nikto iný. Osobne si myslím, že to nešťastie, ktoré sa mu stalo nohou kvôli autonehode mu paradoxne umožnilo byť otcom a byť konečne viac so synom. Nie je to úplne šťastné, čo sa mu stalo, ale na druhú stranu mu to dalo iné možnosti a môže chodiť so synom na juniorské turnaje.



Nie je náročné trénovať vlastné dieťa?



Je a veľmi! Byť rodičom a zároveň trénerom je skutočne ťažké. Poznám to sám, že deti to niekedy nevedia oddeliť. Rozprávali sme sa presne o tom, či by mu dal cudzieho trénera, ale jeho syn chce iba Tigera. V tomto to má ťažké.



Zanechala hrozivá autonehoda z roku 2021 na ňom nejaké stopy?



Silno pochybujem, že by sa Tiger ešte niekedy vracal na profesionálnu úroveň. Možno odohrá ešte pár turnajov, ale aj tak o tom pochybujem. Keď som ho videl chodiť, tak chudák kríval a mal bolesti. Nie je to teda boh vie čo.



Tiger Woods je údajne veľkým fanúšikom tenisu, je to pravda?



Priznal sa mi, že ešte pred autonehodou, keď mohol plnohodnotne behať si často zahral tenis. Niekoľkokrát do týždňa. Je veľkým fanúšikom tenisu a jeho vzor bol John McEnroe. Páčil sa mu štýl jeho tenisu. Celkovo si myslím, z toho čo mi hovoril, že veľmi žil tenisom a sledoval ho.



Fandil Woods Hrbatému? Americký golfový velikán je podľa Hrbatého slov veľkým fanúšikom tenisu. Zaujímalo nás preto, či Woods pozná nášu tenisovú legenedu z jeho hráčskych čias. "Fúha, tak to neviem, že či bol môj fanúšik a či ma zaregistroval. To som sa ho popravde nepýtal, pretože sme nemali až toľko času na rozsiahlejšiu debatu," povedal s úsmevom Dominik Hrbatý.

O čom konkrétne ste sa s ním o tenise rozprávali?



Rozprávali sme sa o tenisových raketách, o ich váhe. Tiež o tom, aká je dnešná výstroj v porovnaní s minulosťou. Vo všeobecnosti išlo také zaujímavosti technického charakteru. Sám som bol prekvapený, že ho také niečo zaujíma.



Cítili ste z neho, že záujem o vaše znalosti neboli len zdvorilostným gestom pri debate?



Je to veľmi zaujímavé pre mňa rozprávať sa s niekým, kto je najlepší golfista histórie a obdivuje iný šport. Pre nás, ktorí hráme tenis každý deň to je niečo bežné a necítime to tak, že by sme robili niečo zvláštne. Tiger je v tomto skvelý, že sleduje iné športy, športovcov, ktorých obdivuje a pritom sám je ikona.