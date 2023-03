BRATISLAVA – Bývalý slovenský tenista Dominik Hrbatý (47) už dlhší čas žije v Amerike a pre náš portál prezradil, prečo tam plánuje ostať niekoľko ďalších rokov. Prekvapujúco sa rozhodol predať svoje megaluxusné sídlo na bratislavskej Kolibe. Takisto poznáme hlavný dôvod.

Je pravdou, že predávate váš luxusný dom na bratislavskej Kolibe?



Môžem to potvrdiť. Vyzerá to tak, že dcéra Ella bude najbližšie roky študovať v Amerike. Veľmi sa jej tu páči. Teraz je v šiestej triede a myslím si, že tu bude študovať aj na strednej a vysokej škole. Nejaký predpoklad máme teda, že takých 10 rokov budeme určite väčšinou v Amerike a nie na Slovensku.



Máte už nejakých záujemcov na kúpu vašej nehnuteľnosti?



Ak by sa mi niekto ozval, že by to chcel kúpiť, tak to môžem aj zajtra predať. Zatiaľ sa mi nikto neozval. Predpokladám však, že pri nehnuteľnosti, ktorú mám ja to môže trvať kľudne aj dva či tri roky, kým to predám.





Súčasťou vašej nehnuteľnosti na Kolibe je aj luxusná okrasná záhrada. Nebude vám za ňou ľúto?



Určite to mrzí, ale na druhú stranu aj keď tam nie som, tak mi to je ľúto. Niekto sa o tú záhradu aj musí starať a udržiavať ju. Keď tam som, tak je to určite jednoduchšie. Samozrejme mám nejaké svoje predstavy o nej a preto budem osobne omnoho šťastnejší, keď sa o to bude niekto starať a užívať si to. Pre mňa je náročnejšie vidieť tu záhradu po dlhšom čase, ako keď ju vidím každý deň a viem pracovať na nedostatkoch, ktoré sa vyskytnú.



Plánujete si obdobnú okrasnú záhradu vybudovať aj v Amerike?



To zatiaľ nehrozí. V Amerike sme si zatiaľ prenajímali byt a aj sme momentálne v byte. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie.