Chicago - Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Chicago Blackhawks. Ten ho získal ako celkovú jednotku v nedávnom drafte.

Ide o štandardný nováčikovský kontrakt, ktorý zahŕňa podpisový bonus 95-tisíc dolárov a základný plat 855-tisíc dolárov. Klub to oznámil v deň Bedardových 18. narodenín.

"Podpis Connora je obrovským krokom pri budovaní nových základov našej organizácie. Tešíme sa, že bude rásť a zohrá veľkú úlohu pri posúvaní nášho tímu dopredu na mnoho ďalších rokov," povedal generálny manažér Kyle Davidson podľa agentúry AP.

Kanadského centra považujú za generačný talent, Blackhawks na ňom chcú postaviť prestavbu. Sedemnásťročný útočník získal s kanadskou reprezentáciou už tri zlaté medaily. Najprv v roku 2021 triumfoval s tímom v kategórii do 18 rokov, z titulu sa tešil aj na šampionáte do 20 rokov v rokoch 2022 aj 2023. Bedard sa stal v uplynulej sezóne Hráčom roka v Canadian Hockey League (CHL), dostal aj ocenenie pre najlepšieho nováčika a najproduktívnejšieho hráča uplynulej sezóny. Ovládol produktivitu WHL, keď nastrieľal 71 gólov a nazbieral 143 bodov v 57 zápasoch v drese Reginy Pats. Stal sa prvým hráčom WHL od sezóny 1995/96, ktorý v jednom ročníku zaznamenal viac ako 140 bodov. Bedard by mal odohrať prvý zápas v profilige 10. októbra, keď sa Blackhawks v základnej časti 2023/2024 predstavia na ľade Pittsburghu pod vedením Sidneyho Crosbyho.

Bedard sa stal druhou draftovou jednotkou v histórii Blackhawks. V roku 2007 to bol Patrick Kane, ktorý s mužstvom v rokoch 2010 až 2015 získal tri Stanleyho poháre. Kaneovo pôsobenie v Chicagu sa skončilo vo februári, keď ho vymenili do New York Rangers.