Bratislava - Senát na ochranu integrity súťaže disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) vyhodnotil, že hráči Matej Jakúbek (FC Košice) a Dragan Andrič (Tatran Prešov) sa dopustili závažného disciplinárneho previnenia.

Obaja narušili regulárnosť a integritu súťaže a preto im DK SFZ pozastavila začiatkom júla činnosť na 30 resp. 18 mesiacov z dôvodu narušenia regulárnosti druholigovej súťaže.

Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže skúmal májový zápas 28. kola druhej ligy medzi Považskou Bystricou a Prešovom, pred ktorým mal Jakúbek ponúknuť domácim finančnú motiváciu v súboji s rivalom o postup do najvyššej súťaže. Podobného priestupku sa mal údajne dopustiť aj Andrič z tábora Prešovčanov. Považská Bystrica vyhrala v inkriminovanom dueli nad vtedajším lídrom súťaže Prešovom 1:0, čo napokon pomohlo Košiciam k postupu do Niké ligy. Uložené sankcie ešte nie sú právoplatné, keďže obom hráčom plynie lehota na podanie odvolania, ktoré by následne riešila odvolacia komisia SFZ.

"Podľa záverov DK SFZ sa Andrič snažil ovplyvniť dané stretnutie. Na základe vykonaných dôkazov bolo preukázané, že táto pomoc mala mať spojitosť s výsledkom uvedeného zápasu. Takto to vnímala aj kabína súpera, v ktorej vyvolala táto žiadosť o pomoc nežiadúci rozruch pred dôležitým zápasom. Z dokazovania naopak vôbec nevyplynulo, že by Andrič žiadal od svojho protihráča ´len´ informácie, týkajúce sa FC Košice, ako sa to účelovo prezentuje v konkrétnych verejných stanoviskách niektorých subjektov či mediálnych článkoch. V tejto súvislosti DK SFZ zdôrazňuje, že za účelom ochrany integrity súťaže a futbalu bude nekompromisne trestať akékoľvek náznaky konania, ktoré smeruje k dosiahnutiu nečestnej a neoprávnenej výhody," uviedol DK SFZ podľa webstránky webstránky futbalsfz.sk.

Predseda DK SFZ Peter Mihál povedal, že naďalej prebieha preverovanie všetkých skutočností: "Nateraz je neprávoplatne ukončené konanie voči konkrétnym hráčom v súvislosti s týmto stretnutím. Prebieha však preverovanie skutočností, vyplývajúcich z výpovedí osôb, to znamená aj podozrenia na údajné porušenie predpisov zo strany klubov v iných zápasoch v boji o postup do najvyššej súťaže. V prípade zabezpečenia dôkazov o porušení predpisov bude samozrejme vo veci konať DK SFZ."

Ide o prvý prípad svojho druhu, ktorý bol v rámci SFZ v tejto súvislosti riešený na úrovni boja proti ovplyvňovaniu stretnutí v slovenskom futbale. "Aj v prípade pozitívnej motivácie ide o porušenie predpisov SFZ, ako nám to potvrdila vo svojom stanovisku i Európska futbalová únia (UEFA), odkazujúc nás na nedávne dianie v Španielsku či prípad v Turecku, ktorý potvrdil aj Medzinárodný športový súd (CA)S v Lausanne. Ukážkový prípad sa riešil nedávno aj v Bielorusku, kde jeden klub najprv zobral „motivačné“ a o niekoľko kôl následne tomu istému partnerovi ´pustil´ zápas," uvádza sa v stanovisku DK SFZ.