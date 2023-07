Šport24.sk Futbal Reprezentácie Nepohodol sa s trénerom? Slovenský reprezentant musel opustiť tréningový kemp Foto: TASR/Jaroslav Novák

GRONINGEN - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov musel minulý týždeň z disciplinárnych dôvodov predčasne opustiť tréningový kemp FC Groningen. Podľa trénera holandského druholigistu "porušil niekoľko pravidiel", no čoskoro by sa mal vrátiť späť do tímu.