Dunajská Streda - Futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda získal talentovaného rumunského obrancu Márka Kovácsa.

Devätnásťročný hráč podpísal so slovenským vicemajstrom zmluvu do leta 2026, ktorá obsahuje aj opciu na ďalší rok. Nasledujúcu sezónu ešte strávi na hosťovaní v maďarskom druholigovom tíme ETO Győr.

"Viem, že prichádzam do elitného klubu, ktorý účinkuje v Európskej konferenčnej lige a túži po majstrovskom titule. Mojím cieľom je hrávať v čo najkvalitnejšom tíme," uviedol pre klubový web Kovács, ktorý hral naposledy druhú najvyššiu rumunskú súťaž za Csíkszeredu. K hosťovaniu v Györi povedal: "Rád by som Győru pomohol k postupu do NBI. Chcem nabrať skúsenosti, nazbierať čo najviac štartov a v zápasoch podávať dobré výkony."

Kovács reprezentoval Rumunsko v kategórii do 18 i 19 rokov. Najlepšie sa cíti na poste stopéra, nastupoval však na rôznych postoch v obrannej formácii. "Márk je talentovaný, všestranný futbalista s dobrou postavou, rýchlosťou, výškou a dostatočnou agresivitou v kombinácii s primeranou futbalovou inteligenciou. Naši skauti ho už dlhšie sledovali, presvedčil ich potenciál hráča," povedal na adresu novej akvizície športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.