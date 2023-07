Na boxerskom turnaji Kingpyn v Dubline bolo poriadne horúco. Fanúšikovia zostali ohromení, keď krásna bojovníčka po triumfe v ringu oslavovala hore bez.

Turnaj Kingpyn bol nabitý hviezdami sociálnych sietí. Modelka na platforme OnlyFans Daniella Hemsleyová po víťazstve nad influencerkou Alexandrou Danielovou od radosti odokryla hornú časť svojho svojho bojovníckeho úboru a prekvapila tak celú dublinskú 3Arénu. Dvadsaťtriročná kráska zdolala súperku po piatich náročných kolách na body. Daniella sa po zápase vyjadrila k jej kontroverznej oslave: "Vedela som, že to chcem spraviť. Organizátori turnaja o tom už vedeli dopredu a schválili mi to. Po víťazstve som bola jednoducho príliš nadšená, ovládli ma emócie a spravila som to. Prečo nie?"

Hemsleyová začala svoju internetovú kariéru na TikToku v roku 2020. Ako sama povedala, na internete začala byť aktívna predovšetkým pre jej psychické problémy. "Moji rodičia sa rozviedli, keď som mala 12 rokov. Bolo to počas môjho prechodu zo základnej školy na strednú, čo ma veľmi ovplyvnilo. Prestala som chodiť do školy, pretože sa moje duševné zdravie zhoršilo a nemala som ani žiadnych priateľov. Nemala som žiadny život a nestarala som sa o seba," uviedla pre britský portál Daily Mail Hemsleyová. Američanka sa od vtedy už stihla dať dokopy a aktuálne je jej obsah predovšetkým zameraný na fitnes, zdravý životný štýl a komédiu. Samozrejme, veľkú časť tvorby tvorí taktiež pikantný obsah, ktorý si jej fanúšikovia vo veľkom počte predplácajú na platforme OnlyFans.