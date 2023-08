BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava privítajú zajtra večer na Tehelnom poli v úvodnom zápase play-off Európskej ligy Aris Limassol. Posvietili sme si na hodnoty kádrov a zistili sme, že sú na vlas rovnaké. Súperi „belasých“ už dorazili na Slovensko a ich prvá cesta z letiska smerovala do hotela. Posvietili sme si na to, kde budú Cyperčania bývať.

Slovanistov čaká v ceste do skupinovej fázy Európskej ligy stojí jediná prekážka, a to cyperský šampión z minulej sezóny Aris Limassol. „Belasí“ odohrajú úvodný duel dnes od 20.30 na Tehelnom poli a odveta sa hrá o týždeň v Limassole. Ak by Slovan Bratislava v play off neuspel, tretíkrát po sebe si zahrajú skupinu Konferenčnej ligy. Stávkové kancelárie pred dvojzápasom jemne favorizujú práve cyperský tím.



To aj napriek tomu, že Aris skupinu ešte nikdy nehral. Ešte pred dvomi rokmi pôsobil v druhej cyperskej lige. Súperi slovenského majstra prileteli do Bratislavy dnes pred obedom. Prvá cesta Cyperčanov bola do hotela, kde sa celá enkláva, v ktorej je aj slovenský futbalista Julius Szöke ubytovala. Boli sme pri tom a vieme, kde budú Cyperčania bývať. Ide o jeden z najluxusnejších hotelov v našom hlavnom meste. Podarilo sa nám tiež zistiť, koľko musí Limassol vysoliť za jednu izbu.Viac sa dozviete TU