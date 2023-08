Futbalisti Slovana Bratislava už pricestovali do Haifi, kde odohrajú kľúčový zápas v snahe o predĺženie slovenského sna o postup do Ligy majstrov. V Izraeli nemohol chýbať ani Ivan Kmotrík ml., ktorý krásny pondelok využil na obhliadku Jeruzalemu a za postup sa pomodlil aj pri slávnom Múre nárekov.

Slovanistov čaká náročná úloha a tou bude zvrátiť osud dvojzápasu na horúcom trávniku súpera. Ďalšou prekážkou pre belasých je neúčasť hviezdneho Vladimíra Weissa ml., ktorý nestihol doliečiť zranenie lýtka. Nešťastné zranenie sa mu privodilo v domácom zápas proti Banskej Bystrici. Slovan jednoznačne nebude vstupovať do zápasu v pozícii favorita, no cez víkend si belasí napravili náladu a to prvým víťazstvom v tohtoročnej sezóne Niké ligy keď sa im podarilo zdolať súpera zo Skalice.

V prospech Slovana bude hrať svoju rolu to, že Izraelská liga začína až na konci Augusta a domáci okrem počínania v LM nemali moc príležitostí na zohranie sa. Na druhej strane budú do zápasu vstupovať odpočinutejší, keďže cez víkend mali možnosť relaxovať. Futbalisti Slovana odleteli do Haifi v nedeľu a majiteľ Kmotrík využil "voľný" čas na prezeranie si historických miest. A nielen to! Pred zápasom s papierovo silnejším súperom vyskúšal všetko možné a miesto, kde sa Kmotrík pomodlil nájdete TU v našej galérii!