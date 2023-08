Futbalisti Slovana Bratislava sa s účinkovaním v Lige majstrov rozlúčili v 3. predkole. Po domácej prehre 1:2 podľahli Maccabi Haifa aj v utorňajšej odvete v Izraeli 1:3. Po súboji sa nechal počuť tréner hostí Vladimír Weiss st.

Slovenský šampión bude po vypadnutí v LM pokračovať v play off Európskej ligy, v ktorom bude jeho súperom Aris Limassol. Prvý zápas je na programe 24. augusta v Bratislave, odveta na Cypre sa uskutoční 31. augusta. Do skupinovej fázy LM sa podarilo preniknúť zatiaľ iba trom klubom zo Slovenska - 1. FC Košice (1997), Artmedii Petržalka (2005) a MŠK Žilina (2010). Slovan sa vlani prebojoval do osemfinále Európskej konferenčnej ligy, kde bol nad jeho sily FC Bazilej. Aj teraz by sa "belasí" v prípade neúspechu v play off EL presunuli do skupinovej fázy EKL.

Tréner Slovana Vladimír Weiss st. po zápase: "Výborný zápas proti súperovi, ktorý ukázal kvalitu. Haifa bola lepšia a treba jej pogratulovať k postupu. Mali sme výborný úvod, hrali sme na riziko s túžbou streliť prvý gól. Dostali sme sa do nejakých pološancí, ale nabudúce musíme byť viac trpezliví. Súper nám cez Cheryho robil veľké problémy a do polčasu išiel s dvojgólovým vedením. Po zmene strán sme boli lepší, ale oni už mali nahraté. S výkonom som spokojný, hráči išli na dno svojich síl. S Limassolom nás čaká ďalší ťažký dvojzápas, cyperský tím má vo svojom kádri veľa legionárov. Verím, že mu budeme zdatnejší súper ako Haife."

Obranca Slovana Lukáš Pauschek je do budúcnosti v Európskej lige odhodlaný: "Bol to jeden z najnáročnejších zápasov v kariére. Podmienky boli podobné ako v Mostare, súper bol však kvalitnejší. Prvých 15 minút sme boli silní na lopte, potom sa domáci dostali do tempa a my sme ťažko zachytávali ich akcie. Ak chceme pomýšľať na lepší výsledok, musíme byť efektívni. Jeden sen sa nám rozplynul, ale ideme bojovať o Európsku ligu a dáme do toho všetko."