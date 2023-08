Slovan Bratislava nepostúpil do playoff o miestenku v prestížnej Lige majstrov. Šéf "belasých" Ivan Kmotrík ml. nevešia hlavu, pričom si pre fanúšikov pripravil srdcervúce vyjadrenie.

Riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík zhodnotil duel a pogratuloval súperovi: "Aj napriek tradičnej bojovnosti až do samého konca sa nám nepriaznivý vývoj nepodarilo otočiť v šťastný koniec. Som presvedčený, že belasí hrdinovia urobili maximum pre to, aby zabojovali o obrovský úspech. Vo futbale však o výhre rozhoduje množstvo drobných detailov. Gratulujem samozrejme súperovi k zaslúženému postupu. V oboch zápasoch ukázali, na akom sú vysokom leveli. K výsledku sa však staviame čelom a sme pripravení si z neho zobrať poučenie, aby sme dokázali napredovať."

Slovan sa vlani prebojoval do osemfinále Európskej konferenčnej ligy, kde bol nad jeho sily FC Bazilej. Aj teraz by sa "belasí" v prípade neúspechu v play off EL presunuli do skupinovej fázy EKL."Európska cesta však nekončí, netreba vešať hlavy. V hre je druhá najprestížnejšia súťaž, Eúrópska liga, ktorá nám dokáže priniesť taktiež množstvo cenných skúsenosti, ktoré ako klub, rozhodne potrebujeme. Naše ciele sú totižto tie najvyššie a práve takýmito zápasmi ich dokážeme nadobudnúť. Každou sezónou sa tak môžeme zlepšovať a približovať kvalite, ktorá nám zabezpečí účasť v Lige majstrov. Nie sme tomu ďaleko, no treba ešte zapracovať, čoho sme si vedomí." uviedol Ivan Kmotrík ml. na sociálnych sieťach.

"V mene celého klubu Šk Slovan Bratislava posielam vám fanúšikom veľké ďakujem za neustálu podporu. Vidíme sa čoskoro na vypredanom Tehelnom poli, buďte na tejto ceste s nami aj naďalej, sme v tom spolu, lebo spolu sme slovan," dodal.