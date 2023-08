Futbalisti Slovana Bratislava sa s účinkovaním v Lige majstrov rozlúčili v 3. predkole. Po domácej prehre 1:2 podľahli Maccabi Haifa aj v utorňajšej odvete v Izraeli 1:3. Slovenský šampión bude po vypadnutí v LM pokračovať v play off Európskej ligyv ktorom bude jeho súperom Aris Limassol. Prvý zápas je na programe 24. augusta v Bratislave, odveta na Cypre sa uskutoční 31. augusta.

Do skupinovej fázy LM sa podarilo preniknúť zatiaľ iba trom klubom zo Slovenska - 1. FC Košice (1997), Artmedii Petržalka (2005) a MŠK Žilina (2010). Slovan sa vlani prebojoval do osemfinále Európskej konferenčnej ligy, kde bol nad jeho sily FC Bazilej. Aj teraz by sa "belasí" v prípade neúspechu v play off EL presunuli do skupinovej fázy EKL.

Slovan pricestoval do Haify bez zraneného kapitána Weissa ml., k dispozícii neboli ani Zmrhal a Savvidis. Jednogólové manko z domáceho zápasu velilo slovenskému šampiónovi hrať aktívne a od začiatku sa o to snažil. V 4. minúte mohol otvoriť skóre po dobre kopnutom rohu Lovata, no Zuberu hlavičkoval zblízka iba do zeme a jeho slabý pokus Nitzan zneškodnil. Brankár Maccabi bol už o chvíľu opäť v permanencii, tentoraz bravúrne vyškriabal hlavičku Čavriča smerujúcu k ľavej žrdi. Potom sa už dostali k slovu domáci a prevzali iniciatívu. Jaberov pokus Borjan vyrazil a dorážka Pierrotovi nevyšla podľa predstáv. V 29. minúte sa už vysoký útočník z Haiti presadil, keď po rýchlej akcii Hazizu s Cherym zblízka hlavou prekonal brankára Slovana - 1:0. V 41. minúte sa Chery obtočil okolo Bajriča, Borjan však prečítal úmysel domáceho špílmachra a zneškodnil jeho tutovku. V nadstavenom čase prvého polčasu predviedli hráči Haify ďalšiu kombinačnú akciu s presnou strelou Sabiu a pridali upokojujúci druhý gól - 2:0.

Hostia vstúpili do druhého polčasu s dvoma zmenami, Lichý nahradil Čavriča a Abubakari vystriedal Barseghjana. V ofenzíve sa však hráči Slovana naďalej trápili, súper si skúsene strážil v súčte oboch zápasov už trojgólový náskok. Až po hodine hry sa hostia osmelili a dokázali si vytvoriť šance. V 66. minúte mohol znížiť Pauschek, z uhla však neprestrelil Nitzana a o chvíľu neskôr Lovat slabšou pravou nohou natiahol brankára súpera. Gólom sa neskončila ani strela Abubakariho. Na opačnej strane mal po rýchlom brejku gól na kopačke David po prihrávke od Cheryho, ale mieril vedľa brány. V 85. minúte znížil Tolič strelou zvnútra šestnástky, no času na zdramatizovanie postupovej bitky zostalo pramálo - 2:1. Posledné slovo mali napokon domáci, v nadstavenom čase prikrášlil ich triumf strelou z otočky David - 3:1. Haifa si o postup do hlavnej fázy LM zahrá s Young Boys Bern.