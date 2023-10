ĽUBĽANA – Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra od 18:45 skupinový zápas Konferenčnej ligy na horúcej pôde Olimpiji Ľubľana. „Belasí“ si dnes podvečer prvýkrát vyskúšali trávnik v slovinskej metropole na štadióne Stožice. Boli sme pri tom a vieme, aká je nálada v tíme.

Na zverencov trénera Vladimíra Weissa čaká v skupinovej fáze Konferenčnej ligy v poradí druhý zápas. „Belasí“ sa po domácom víťazstve nad faerským Klaksvíkom zabojujú o ďalšie body v súboji s Olimpijou Ľublana. Slovanisti dorazili do slovinskej metropole deň pred zápasom, keď na letisku pristáli približne o 15:00.



Už o tri hodiny na to sa nachádzali na štadióne Stožice, na ktorom zabojujú o ďalšie dôležité body do tabuľky. Na tlačovej konferencii tréner Vladimír Weiss upozorňoval na kvality súpera, no druhým dychom sebavedomo vyhlásil, že si Slovan prišiel do slovinskej metropoly pre body. Zodpovedala tomu aj nálada na tréningu. Hráči „belasých“ boli v pozitívnej nálade a rozdávali úsmevy. Portál Šport24.sk bol pri tom. Viac sa dozviete v Galérii!