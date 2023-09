BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava začali svoju púť v skupinovej fáze Konferenčnej ligy proti faerskému Klaksvíku (2:1). Na tento duel tradične okrem tisícov fanúšikov zavítalo aj viacero osobností. Všetku pozornosť však tentoraz na seba strhol generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík mladší, ktorý bol doslova na roztrhanie už dlhé hodiny pred zápasom.

Pre „belasých“ začala dnes večer pohárová jeseň. Na Tehelné pole zavítal na úvodný zápas skupinovej fázy Konferenčnej ligy faerský Klaksvík, ktorý v predkolách potrápil viacerých papierovo silnejších súperov. Potvrdilo sa to aj tentoraz a Slovanisti mali s futbalovým trpaslíkom takisto nemalé problémy. Prehrávali 0:1, no napokon prelomili obranné hradby súpera a zvíťazili 2:1. Pripísali si tak prvé dôležité tri body do tabuľky.



Po nevýrazných výkonoch „belasých“ v posledných zápasoch nebolo hľadisko ani zďaleka vypredané. Napriek tomu bolo Tehelné pole zaplnené viac ako z polovici. Ako už býva zvykom, tak aj do VIP priestoroch štadióna tradične zavítalo viacero známych osobností, ktoré chodia pravidelne.



Našli sa však aj takí, ktorí boli na Slovane po dlhej dobe. Všetku pozornosť tentoraz na seba strhol Ivan Kmotrík mladší. Generálny riaditeľ „belasých“ prišiel na štadión na svojom športiaku prekvapivo doslova športovo. Potom už ale navliekol elegantný outfit a vzorne sa venoval vzácnej návšteve.Viac sa dozviete TU