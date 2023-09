BRATISLAVA – Vydýchli si. Futbalisti Slovana Bratislava začali svoju púť v skupinovej fáze Konferenčnej ligy vydretým víťazstvom nad Kí Klaksvíkom 2:1. Po nevýrazných výsledkoch a nervozite v klube získali „belasí“ proti faerskému zázraku veľmi dôležité tri body. Ich cenu dokumentuje obrovská pozápasová radosť Slovanistov, ktorá vypukla na Tehelnom poli.

Pre „belasých“ začala vo štvrtok večer pohárová jeseň zápasom skupinovej fázy Konferenčnej ligy faerský Klaksvík. Zverenci trénera Weissa privítali na Tehelnom poli Klaksvík, ktorý v predkolách potrápil viacerých papierovo silnejších súperov. To, že ani Slovanisti nebudú mať na ružiach ustlané sa mohli všetci presvedčiť už od úvodných minút.



Futbalový trpaslík spôsoboval nášmu majstrovi veľké problémy. Dokonca, od úvodu druhého polčasu Klaksvík viedol. Napokon však Slovan prelomil obranné hradby súpera a po góloch Weissa a Čavriča dokráčal k vydretému víťazstvu 2:1. Pre „belasých“ má tento výsledok cenu zlata, pretože po nevýrazných výkonoch v posledných týždňoch a nervozite najmä zo strany fanúšikov prišiel pozitívny impulz.



To, že zo Slovanistov „spadla deka“ najlepšie dokumentuje obrovská a spontánna radosť po záverečnom hvizde, ktorá vypukla na Tehelnom poli. Najmä pohľad na kapitána Vladka Weissa mladšieho a generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka hovorí sám za seba. Jeden druhému skočili do náručia. Viac uvidíte v galérii