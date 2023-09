Šport24.sk Futbal Slovensko Kmotrík si odskočil s novou láskou do New Yorku: Najskôr horúce bozky, potom erotika na izbe ×

NEW YORK - Zaľúbení sú až po uši. Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík mladší (33) sa pred pár týždňami stihol pochváliť celému Slovensku, že krátko po rozchode s misskou Luciou Kačurovou má novú priateľku. Krásnu Lauru Bednárovú už stihol zobrať aj na dovolenku. V New Yorku to spolu poriadne roztočili.