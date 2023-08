Makabejcov čaká v stredu na Tehelnom poli úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov s domácim Slovanom. Izraelský tím v hlavnom meste Slovenska nezaháľal a urobil toto krásne gesto!

Futbalový a organizačný tím Maccabi Haifa stihol v utorok, deň pred zápasom, uctiť pamiatku obetí holokaustu na Rybnom námestí za účasti predstaviteľov bratislavskej židovskej komunity, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a veľvyslanca štátu Izrael. Futbalistov Slovana Bratislava čaká v stredu náročný súboj v 3. predkole Ligy majstrov. V úvodnom domácom zápase práve proti izraelskému tímu Maccabi Haifa (20.30 h) chcú uhrať výsledok, ktorý by im dával šancu do odvety. Cesta k nemu vedie podľa trénera Vladimíra Weissa odvahou v ofenzíve, k čomu by mal pomôcť už aj Dávid Strelec a vypredané Tehelné pole.

"Majú obrovskú kvalitu, ale keď máme disciplínu, tak vieme neuveriteľné veci. Verím, že uhráme taký výsledok, ktorý nám dá šancu do odvety. Veľmi sa tešíme na vypredaný štadión, na emóciu, na dobrého súpera. Sledujem svetový i európsky futbal, môj bývalý športový riaditeľ v Almaty trénoval v Izraeli. Mám dosť informácií. Sledoval som aj MS do 20 rokov a videl som, aký urobili Izraelčania progres. Haifa má skvelé individuality. Pamätám si ich zápasy vlani v Lige majstrov, futbal majú založený na krátkych prihrávkach, ich kapitán Tjaronn Chery by mohol pokojne hrať aj za Barcelonu. Má skvelú ľavú nohu, je režisér hry. Majú dobrých hráčov, ale ja verím, že my budeme mať takých istých." uviedol na adresu Haify tréner Slovana Vladimír Weiss.