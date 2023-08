Dallas - Argentínsky virtuóz Lionel Messi si podmanil celú Ameriku. Dvoma gólmi a obzvlášť famóznym priamym kopom šokoval futbalový svet a majiteľ klubu Inter Miami, David Beckham neveril vlastným očiam.

Majster sveta z Kataru Lionel Messi znova ohúril futbalový svet. V zápase ligového pohára zachránil zadok svojmu tímu ďalším fantastickým výkonom. V zápase, ktorý v riadnom čase skončil nerozhodne 4:4 predviedol jeden z ďalších nezabudnuteľných futbalových momentov. Do siete Dallasu pridal ďalšie 2 presné zásahy a znova to bolo niečo magické. Svoj prvý gól vsietil už v 6. minúte krásnou prízemnou strelou. Jeho druhý gól prišiel až v 85. minúte za nepriaznivého stavu 3:4. Nádherným priamym kopom poslal zápas do predĺženia. Predĺženie gól neprinieslo, no v záverečnom rozstrele to futbalisti Miami vybojovali na svoju stranu. Neveriacim dojmom pôsobil aj majiteľ David Beckham, ktorého fantastickú reakciu si pozrite v našej galérii.