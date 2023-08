Šport24.sk Ostatné Ostatné FOTO Necudná americká golfistka plní mužom sny: Rozdáva pivo do konca života ×

Niekdajšia golfistka a populárna americká influencerka Paige Spiranac má pre mužov priam božskú ponuku. Nejeden chlap sníva o stretnutí s ňou a teraz sa to môže premeniť na realitu! To však nie je všetko. Jeden šťastlivec bude mať aj doživotnú zásobu piva. Povedzme si pravdu, ktorému mužovi by sa toto nepáčilo?