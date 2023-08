Futbalistov Slovana Bratislava čaká v stredu náročný súboj v 3. predkole Ligy majstrov. V úvodnom domácom zápase proti izraelskému tímu Maccabi Haifa (20.30 h) chcú uhrať výsledok, ktorý by im dával šancu do odvety. Cesta k nemu vedie podľa trénera Vladimíra Weissa odvahou v ofenzíve, k čomu by mal pomôcť už aj Dávid Strelec a vypredané Tehelné pole.

O 22-ročného útočníka prejavil Slovan záujem po vydarenom štarte v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži, jeho meno sa začalo spomínať po postupe cez Zrinjski Mostar. "Čaká sa na jeden podpis a je to vybavené. My sme dohodnutí, len čakáme na podpis majiteľa Spezie. Veríme, že to do polnoci bude hotové. Verím, že bude posila, hoci má málo zápasovej praxe za sebou," povedal tréner Slovana.

Strelec pred dvomi rokmi odišiel zo Slovana do talianskej Serie A, no v Spezii sa nepresadil. Uplynulý polrok hosťoval v druholigovej Reggine, v 15 zápasoch skóroval dvakrát. "Nebál by som sa ho postaviť. Uvidíme, keď to stihneme do 18.00, tak bude trénovať. Sebavedomie nestratil, on má takú povahu, že nie je trémista. Futbal hrať vie, naučiť sa musí len to, aby bol disciplinovanejší. Ak bude k dispozícii, nemám o neho obavu," dodal Weiss st.

Kormidelník slovenského majstra potvrdil, že okrem Strelca a Róberta Polievku má Slovan záujem aj o ďalšieho reprezentanta Tomáša Suslova: "Je to jeden z hráčov, po ktorom sa na trhu obzeráme. Riešime to, ale to je trochu ťažšie. Má dlhodobý kontrakt, ale klub mu hľadá miesto. Uvidíme, čo sa nám podarí."

Slovan sa proti Haife stretne v pohárových súťažiach po prvý raz. Tréner "belasých" má mužstvo dobre zmapované. "Majú obrovskú kvalitu, ale keď máme disciplínu, tak vieme neuveriteľné veci. Verím, že uhráme taký výsledok, ktorý nám dá šancu do odvety. Veľmi sa tešíme na vypredaný štadión, na emóciu, na dobrého súpera. Sledujem svetový i európsky futbal, môj bývalý športový riaditeľ v Almaty trénoval v Izraeli. Mám dosť informácií. Sledoval som aj MS do 20 rokov a videl som, aký urobili Izraelčania progres. Haifa má skvelé individuality. Pamätám si ich zápasy vlani v Lige majstrov, futbal majú založený na krátkych prihrávkach, ich kapitán Tjaronn Chery by mohol pokojne hrať aj za Barcelonu. Má skvelú ľavú nohu, je režisér hry. Majú dobrých hráčov, ale ja verím, že my budeme mať takých istých."

Slovanu však bude chýbať Vladimír Weiss mladší, ktorý bude stáť pre tri žlté karty. "Jeho futbalové kvality budeme musieť nahradiť väčšou bojovnosťou. Dlho sa pripravujeme, máme súpera dobre odsledovaného, vieme o ich skvelých veciach, ale každý tím má aj slabšie stránky. Uvidíme, kto z koho a verím, že nás poženú dopredu diváci. Väčšinu zápasu budeme hrať asi bez lopty, lebo máme typologicky iných hráčov, ale verím, že postavíme takú zostavu, ktorá bude úspešná. Budeme musieť aj dobre brániť. Musíme uhrať dobrý výsledok. Budeme hrať odvážne, to môžem ľuďom sľúbiť. Budeme chcieť dať gól, budeme chcieť vyhrať," dodal Weiss starší.