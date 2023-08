Sardínia - Francúzska futbalová superstar Kylian Mbappe bol vyradený z kádra na priateľské zápasy a namiesto tréningu si užíva slnečné dni v pikantnej spoločnosti.

Zamieri nakoniec do kráľovského Realu? Nešťastný hrdina MS v Katare aj naďalej protestuje voči novému kontraktu s PSG a čoraz viac sa spomína jeho možný odchod do hlavného mesta Španielska. Namiesto prípravy na novú sezónu si 24-ročný futbalista odletel na Sardíniu, kde si popíja letné aperitívy s dvojicou šarmantných žien. Na Sardínii sa údajne nachádza partia "nechcených" futbalistov, ktorí si ojedinele spolu aj zatrénujú. Okrem Mbappeho sa do tejto skupiny pridal aj hráč Liverpoolu Gini Wijnaldum a majster sveta Leandro Paredes. Na taliansky ostrov si Mbappe priletel v luxusnom lietadle a vyzerá to tak, že na luxusnej dovolenke sa rozhodne nenudí. Ako nakoniec dopadne jeho sága s PSG zostáva otázkou, no jedno je jasné! Mbappe sa do tréningu jednoznačne nenáhli.