Prezident futbalového klubu Union Berlín si nemyslí, že jeho klub bude môcť hrať zápasy budúceho ročníka Ligy majstrov na svojom domovskom štadióne. Dirk Zingler to prezradil v rozhovore pre agentúru DPA.

Klubový štadión s kapacitou 22-tisíc miest má len jednu tribúnu so sedadlami a Union na ňom v minulosti mohol odohrať duely Európskej ligy iba vďaka výnimke od UEFA. Je nepravdepodobné, že ju berlínsky klub opäť dostane a tak predbežne plánuje hrať skupinovú fázu LM na Olympijskom štadióne s kapacitou 74.000 divákov. "V súčasnosti rastie pravdepodobnosť, že nebudeme hrať zápasy Ligy majstrov na našom štadióne," potvrdil Zingler. Berlínčania sa kvalifikovali do najprestížnejšej európskej klubovej súťaže zo štvrtého miesta v nemeckej Bundeslige.

Zingler je proti alternatívnemu štadiónu z komerčných dôvodov. Pre identitu klubu má domáci štadión, ktorý kedysi postavili fanúšikovia, veľký význam. "Chceme fanúšikom ponúknuť aspoň to, čo sme ponúkali minulý rok. To sa momentálne ukazuje ako ťažké, pretože podmienky UEFA v Lige majstrov sú oveľa zložitejšie. Vždy, keď je to možné, hráme doma na Alten Försterei. Nechceme ísť niekam inam alebo skákať sem a tam z komerčných dôvodov," dodal Zingler.