Anglický obranca Arsenalu Ben White si užíva zaslúžený oddych. V sľubnej sezóne to napokon na majstrovský titul nestačilo, no Angličanovi to teraz vôbec neprekáža. Pred nedávnom si vzal za ženu krásnu Milly Adamsovú, s ktorou si užíva romantické medové týždne na Ibize.