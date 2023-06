Futbalista FC Chelsea Mychajlo Mudryk si po skončení sezóny anglickej Premier League užíva naplno. Spoločne s krásnou influencerkou Paulou Manzanalovou ich zachytili v tanečnom klube v Grécku. Paula následne priznala, že má slabosť na mladších.

Slávnu dvojicu zachytili v tanečnom klube na gréckom Mykonose, ako si užíva spoločné chvíle. Paula Manzanalová prezradila, že ukrajinský futbalista je jej dobrý kamarát. Modelka je už známa tým, že spolu so svojimi slávnymi priateľmi vedie luxusný štýl života a inak tomu nebolo ani teraz. Priateľstvo medzi týmito dvomi je natoľko blízke, že 22-ročný krídelník prespáva v jej obrovskom dome, ktorý si na ostrove pohľadná Peruánka prenajíma.

Tridsaťročná kráska v rozhovore pre španielske média prezradila, že preferuje mladších mužov. "Onedlho budem mať 30 rokov. Mychajlo je veľmi mladý. Ja mám rada mladých, to nemôžem poprieť. Uvidíme postupne čo sa stane. Futbalisti sú často komplikovaní. Je pravda, že prespáva u mňa v dome, v jednej zo štyroch voľných izieb," prezradila Manzanalová. Modelka na záver dodala, že v Grécku sa zdrží ešte tri dni a následne odcestuje so svojim synčekom do Francúzska.