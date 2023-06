Po vyše trojročnom medailovom pôste začal Matej Beňuš túto sezónu Svetového pohára vo vodnom slalome hneď dvoma cennými kovmi. Na minulotýždňové druhé miesto z Augsburgu nadviazal v sobotu v pražskom finále C1 rovnakým výsledkom a momentálne vedie celkové poradie.

Matej Beňuš vybojoval na podujatí Svetového pohára v Prahe druhé miesto. Striebro získal v disciplíne C1. Beňuš obsadil v semifinále piatu priečku a vo finále predviedol bezchybnú jazdu. Rýchlosť získal v druhej časti, dostal sa do priebežného vedenia a predstihol ho len Savšek - jediný pretekár, ktorý zvládol trať pod 100 sekúnd. Slovák naňho stratil 3,61 sekundy. Tretie miesto obsadil Jules Bernardet z Francúzska, urobil jednu chybu a stratil 5,25 sekundy.

"Za mňa maximálna spokojnosť,“ povedal Beňuš bezprostredne po svojej jazde pre webstránku canoe.sk. Vtedy figuroval na priebežnej prvej pozícii a zo zvyšných štyroch pretekárov ho dokázal predstihnúť len Slovinec Benjamin Savšek. "Mal som vynikajúci čas, no zároveň som vedel, že tam boli rezervy a na štarte boli ešte dvaja-traja rýchli pretekári. Keď som prišiel do cieľa, vedel som, že z toho medaila bude. Je opäť strieborná. Už sa mi aj deti smejú, že som zase druhý,“ zavtipkoval Beňuš po pretekoch. Pred touto sezónu získal cenný kov naposledy v septembri 2019, keď vyhral práve v Prahe.

Z celkového prvého miesta v hodnotení C1 zosadil Nemca Sideris Tasiadisa, ktorý v Tróji prekvapivo nepostúpil do finále. "Nie je to momentálne podstatné, lebo sezóna je dlhá. Sústredím sa na každé preteky samostatne a idem krok po kroku. Najbližšie to bude tretie kolo Svetového pohára v slovinskom Tacene," povedal k priebežnému vedeniu v celkovej klasifikácii Beňuš.

Pražské podujatie vyvrcholí v nedeľu kajak krosom. V novej disciplíne, ktorá zažije olympijskú premiéru v Paríži, sa predstaví aj Paňková. Ďalšie preteky SP v Tacene sú na programe budúci víkend, po nich čakajú pretekárov majstrovstvá Európy v Poľsku.