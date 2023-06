Tréner Manchestru United Erik ten Hag sa vyjadril jasne. Holanďan chce dať opäť šancu Masonovi Greenwoodovi v jeho mužstve po tom, čo boli stiahnuté všetky obvinenia voči nemu.

Erik ten Hag je ochotný priviesť Masona Greenwooda späť do svojho tímu. Dal jasne najavo, že je rád, že suspendovaný 21-ročný útočník môže opäť hrať po tom, ako boli začiatkom tohto roka stiahnuté obvinenia z pokusu o znásilnenie, napadnutia a domáceho násilia. Očakáva sa však, že konečné rozhodnutie urobia majitelia United, rodina Glazerovcov, v priebehu budúceho týždňa po ukončení klubového vyšetrovania. Opätovné prijatie do mužstva však môže vyvolať vlnu kontroverzií, keďže ženský tím United už tento rok požadoval Greenwoodov odchod.

Podľa informácií denníka The Sun by väčšina jeho spoluhráčov na Old Trafford privítala jeho návrat do šatne, ak by klub súhlasil. Vedenie z Old Trafford, ktoré sa zaoberá sponzormi a komerčnými zmluvami, sa však naďalej obáva vplyvu na klub, ak by inkriminovaný futbalista opäť nastúpil na ihrisko. Greenwood strávil 18 týždňov čakaním na rozhodnutie po tom, ako kľúčoví svedkovia stiahli svoje výpovede, čo viedlo k tomu, že Manchester United od vtedy začal viesť vlastné interné vyšetrovanie.

Anglický klub už kontaktovali tri talianske tímy. Juventus, AC Miláno i Inter Miláno by mali potenciálny záujem o prestup mladého krídelníka. Manchester United tak zvažuje možnosť hosťovania, pričom by si Greenwood ponechal plat 75 000 libier týždenne a klub by mal nárok po čase Angličana priviesť späť na Old Trafford.