FOTO Kto mu robil spoločnosť? Šimon Nemec si vychutnal postup Slovana so záhadnou blondínou!

Bolo sa na čo pozerať! Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov so Zrinjskim Mostarom 2:2 a zaistili si tak účasť minimálne v skupinovej fáze Konferenčnej ligy. Na tribúnach sedeli mnohé známe osobnosti. Dôležitý duel si nenechali ujsť ani naše hokejové megatalenty.

Vypredané Tehelné pole opäť sledovalo napínavý európsky večer. Slovan pohodlne viedol, no v nadstavenom čase sa ešte musel strachovať o výsledok. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a "belasí" pred fanúšikmi aj mnohými známymi osobnosťami preskočili ďalšiu prekážku.

Vo VIP priestoroch sa objavili samé populárne tváre. Nechýbali politici, osobnosti šoubiznisu ale aj športovci. Najviac svojou návštevou prekvapili talentovaní hokejisti Šimon Nemec a Filip Mešár. Zatiaľ čo Mešár nemal spoločnosť, Nemec prišiel po boku neznámej ženy. Okamžite sa spustili dohady, kto by to mohol byť. Má naša hokejová hviezda novú partnerku alebo to bola len známa, ktorú zobral na Slovan? VIAC SI POZRITE TU!