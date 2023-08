BRATISLAVA - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov so Zrinjskim Mostarom 2:2 a zaistili si tak účasť minimálne v skupinovej fáze Konferenčnej ligy. Obrovskú radosť z postupu má aj politička Romana Tabák, ktorá tentoraz nesledovala svojich miláčikov z VIP, ale bola medzi ultras, kde sa nevídane odviazala.

Hráči slovenského majstra postúpili do 3. predkola Ligy majstrov, keď na domácom trávniku remizovali v odvetnom dueli s bosnianskym Zrinjskim Mostarom 2:2. Slovanisti už viedli 2:0, no hostia dokázali zápas zdramatizovať dvoma gólmi v závere. Aj preto to bola včera večer v Bratislave ešte nečakane veľká dráma.Na tento prestížny duel si našlo cestu mnoho známych osobností, ktorí sa tiesnili vo VIP.



Suverénne najviac pozornosti na seba však strhla poslankyňa NR SR Romana Tabák. Rodáčka z Bratislavy po postupe Slovana z 1. predkola sľúbila, že najbližší zápas v pohárovej Európe bude sledovať už z "kotla" s Ultras... a neboli to len prázdne slová!

Niekdajšia tenistka si zápas spolu so skalnými priaznivcami náramne užívala. Naša bývalá tenistka si išla hlasivky vykričať a dopriala si aj pivo. Tabák napokon šokovala natoľko, že sa ľudia okolo nej nestačili čudovať. Odrazu bola polonahá.