BRATISLAVA – Bolo sa na čo pozerať. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov so Zrinjskim Mostarom 2:2 a zaistili si tak účasť minimálne v skupinovej fáze Konferenčnej ligy. Záver vypätého duelu mal množstvo emócií, ktoré lomcovali najmä trénerom Vladimírom Weissom a jeho synom.

Tehelné pole dnes zažilo pravú futbalovú horúčku. Hráči Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov, keď na domácom trávniku remizovali v odvetnom dueli s bosnianskym Zrinjskim Mostarom 2:2. „Belasí“ už viedli 2:0, no hostia dokázali zápas zdramatizovať dvoma gólmi v závere. Aj preto to bola dnes večer v Bratislave ešte veľká dráma.



Do posledných sekúnd hrozilo, že Mostar vsieti ďalší gól a zápas by išiel do predĺženia. Tak, ako to bolo počas minulej sezóny. Hráči Slovana to napokon ustáli a stav sa už nezmenil. Pri striedačkách to však bolo v posledných momentoch odvetného duelu poriadne vypäté a nervózne. Potvrdilo sa to predovšetkýn pri pohľade na trénera Weissa a jeho syna, ktorých išlo chvíľami doslova rozdrapiť. Boli sme pri tom. Viac sa dozviete TU