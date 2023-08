Slovan Bratislava v utorok v odvete 2. predkola Ligy majstrov remizoval na Tehelnom poli s Zrinjskim Mostar 2:2, ale po výhre na súperovej pôde postúpil. Belasých hnal dopredu vypredaný štadión a na tribúne sa ukázala aj manželka brankára Milana Borjana Snežana, ktorú Bratislava neprivítala veľmi vrúcne.

Snežana doletela so synom do Bratislavy v deň zápasu. Večer si z VIP priestorov vychutnala postup Slovana do tretieho predkola Ligy majstrov. Jej manžel pri tom dvakrát inkasoval. Najprv z kopačky Barišič a v nadstavenom čase zdramatizoval zápas Ivančič. Napriek chybe pri prvom góle, keď Borjan na center z rohu vybehol, potom sa chcel vrátiť a nezakročil, fanúšikovia skandovali jeho meno. Chladnú to nenechalo ani pani Borjanovú, ktorá si skandovanie priaznivcov Slovana zavesila na sociálne siete s komentárom: „Niektorí ľudia sa takí narodia, že sú všade zbožňovaní. Každý dotyk s loptou skandujú jeho meno.“ Pri tom výlet Snežany do Bratislavy sa nezačal príliš šťastne a na Instagrame si poriadne rýpla.