BRATISLAVA - Futbalisti Slovana Bratislava vybojovali v utorok večer na Tehelnom poli postup do 3. predkola Ligy majstrov. Belasí zvládli preskočiť ďalšiu prekážku za vysnívanou cestou do skupinovej fázy Ligy majstrov. To aj nečakane pred očami kanoniera našej futbalovej reprezentácie, o ktorom prestupe k "belasým" sa špekuluje už nejaký ten piatok.