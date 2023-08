LIMASSOL - Futbalisti Slovana Bratislava dnes od 19:00 zabojujú v odvetnom zápase play-off Európskej ligy proti Arisu Limassol o postup do skupinovej fázy. Posvietili sme si na to, kde sa „belasí“ na Cypre ubytovali. Zverenci trénera Vladimíra Weissa sklonili hlavy v poriadnom luxuse za stovky eur.

Futbalisti slovenského majstra si z prvého duelu priviezli jednogólový náskok a dnes večer sú odhodlaní zabojovať o postup do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej klubovej súťaže. Weiss mladší prekvapivo neodcestoval s výpravou pre pretrvávajúce zranenie, pre "belasých" je to výrazná strata. S ňou sa však museli slovanisti vysporiadať aj v domácom zápase, ofenzívna opora mužstva nastúpila len na záverečné sekundy duelu.



„Belasí“ napriek absencii kapitána tímu veria, že odvetný duel zvládnu a cez cyperského súpera postúpia. Na to, aby mali hráči Slovana Bratislava dostatočný kľud pripraviť sa na dôležitý duel museli nájsť kvalitné útočisko na oddych. Nám sa podarilo zistiť, kde Slovanisti pred odvetným zápasom s Arisom Limassol sklonili hlavy. Na noc v luxuse vysolili stovky eur. Vieme, koľko stojí jedna izba na noc.TU UVIDÍTE VIAC