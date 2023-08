BRATISLAVA – Jej zlaté ručičky si nevedia vynachváliť. K fyzioterapeutke Lenke Skaličanovej roky chodia najlepší slovenskí športovci. Exkluzívne pre Šport24.sk odhalila, aké je to starať sa o takéto hviezdy a aký vzťah si za roky s nimi vybudovala. Prezradila tiež, či pred ňou hráči chodia v kabíne nahí a či musela čeliť sexuálnym narážkam.

Ako ste sa dostali k práci fyzioterapeuta, bol to váš životný cieľ?



V mládežníckych kategóriách som hrávala hádzanú. Bola som zapálená pre šport. Mala som však žiaľ vrodenú vadu, pre ktorú som musela ísť na operáciu srdca. Už je to nejaký ten rok a v tej dobe bola kardiorehabilitácia v plienkach. Návrat do športu bol veľmi náročný a už som sa nevedela nikdy dostať tam, kde som bola pred operáciou. Vtedy som tak v dobrom doma buchla po stole a povedala som si, že aj keď už nebudem hrávať hádzanú, tak budem fyzioterapeut a budem sa starať o športovcov.



Bolo pre vás jednoduché vyštudovať fyzioterapiu, keďže ste boli športovkyňa?



Začiatky boli veľmi vtipné, pretože som bola človekom, ktorý odpadol z krvi a keď videl injekciu. Nejako som si cez to všetko prešla a nejaká ta vášeň pomáhať športovcom ma hnala vpred, aby som tieto moje strachy prekonala. Vyštudovala som bakalára a magistra fyzioterapie. Robila som si aj viaceré nadstavbové veci.



Aké dlhé obdobie už robíte fyzioterapeutku?



Nedávno som to s kolegami počítala. Začínam už svoj dvanásty rok v brandži. Aj sme sa na tom smiali, že už asi začínam byť tak trochu stará, keď také dlhé obdobie som pri fyzioterapii.



Ste vyslovene zameraná iba na športovcov?



Áno, priznám sa, že najviac ma to aj s nimi baví pracovať. Vo fyzioterapii sú techniky a metodiky rôzne. Už som teraz však tak vyšpecifikovaná, že v podstate mám iba ich a kalendár je stále plný. Z toho sa veľmi teším. Je pravdou teda, že šport ma veľmi zaujíma a takisto ma veľmi zaujíma mentálna stránka športu. Aj práve preto som vyštudovala psychosomatiku. Môžem sa teda o športovca starať komplexne. Nielen o samotné fyzickú stránku, ale aj o psychickú stránku športovca, ktorá je veľmi dôležitá.



Máte vlastnú ambulanciu, alebo chodíte vy osobne za športovcami?



Máme vlastné regeneráčné centrum Skalka v Nitre, ktoré sa volá podľa mňa. Sme tu viacerí fyzioterapeuti, maséri, tréneri a športovci chodia sem k nám.



Akých športovcov máte na starosti?



Ide o jednotlivcov, ale aj o kolektívny tím hráčov. Za tie roky v praxi som spolupracovala s naozaj veľkým množstvom športovcov a športovkýň. Napríklad s Martinom Škrtelom, Vladkom Weissom, Šimonom Nemcom a mnohými ďalšími. Navyše, už 6 rokov pracujem aj pre hokejovú Nitru a chodia za mnou aj hráči Spartaka Trnava.



