BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase play-off Európskej ligy proti Aris Limassol 2:1 a do odvtedy si vezú sľubný výsledok. Vypätý zápas, ktorý skončil najtesnejším výsledkom prežíval veľmi emočne tréner „belasých“ Vladimír Weiss starší, ktorého išlo od hnevu chvíľami až „roztrhnúť“.

Slovan využil miernu prevahu zo začiatku zápasu v 34. minúte, keď si vynikajúci dlhý Kuckov pas z vlastnej polovice spracoval v šestnástke Tolič a zoči-voči Vanovi nezaváhal 1:0. Ihneď po prestávke mal ďalšiu šancu Tolič, keď po nacvičenom signále z rohového kopu dostal loptu na nohu, ale zblízka prestrelil.



Zaplnené Tehelné pole sa však tešilo v 57. minúte, keď Marcelli vnikol do šestnástky po akcii Lovata, mladý útočník vystrelil na vzdialenejšiu žrď a odrazenú loptu od brankára zasunul do siete Strelec 2:0. „Belasí“ boli na koni, no o desať minút neskôr si však domáca obrana nedala pozor v defenzíve, nepostrážila si ofsajdovú líniu a Mayambela pohodlne znížil. Útočník Arisu mal potom aj ďalšiu šancu, ale po strele ľavačkou tesne minul ľavú žrď.



Cyperčania mali v závere miernu prevahu, ale vyrovnať už nedokázali. Hráči Slovana si vybudovali pred odvetou sľubný výsledok, no vzhľadom na priebeh hry sa im určite máli. Navyše, záver bol poriadne nervózny z oboch strán. Do šarvátky sa zapojil aj kapitán Vladko Weiss mladší. Dôležitosť prvého zápasu si veľmi dobre uvedomoval tréner Weiss. Ten celý duel prežíval tradične veľmi emotívne a pri postrannej čiare ho bolo cítiť. TU si pozrite VIAC