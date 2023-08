BRATISLAVA - Petra Sagana čaká v škótskom Glasgowe trinásty štart na majstrovstvách sveta v cyklistike. Trojnásobný majster sveta v cestných pretekoch však teraz zabojuje o miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži aj v horskej cyklistike. Titul v kategórii mužov elite bude na ceste obhajovať Belgičan Remco Evenepoel.

Sagana čakajú v dejisku šampionátu dve disciplíny. Tridsaťtriročný pretekár už pri oznámení o ukončení cestnej kariéry avizoval snahu zabojovať o miestenku na OH v Paríži v cross country. Keďže Slovensko nie je na postupovej pozícií v horskej cyklistike, jedinú šancu má práve na týchto majstrovstvách sveta.

Belgičan Evenepoel pricestuje v dobrej forme po tom, čo sa mu podarilo vyhrať svoju tretiu klasiku v San Sebastiane. "Je to skvelé na hlavu a na motiváciu pred začiatkom druhej časti sezóny a pre MS v Glasgowe," povedal dvadsaťtriročný úradujúci majster sveta, ktorý je spolu s Woutom Van Aertom súčasťou silného belgického tímu. Práve Belgičania získali na uplynulom svetovom šampionáte najviac (6) cenných kovov.

Trať cestných pretekov povedie z hlavného mesta Edinburgh do Glasgowa a práve vytrvalosť Evenepoela môže byť v 271 km dlhej etape výhodou. Do okruhu favoritov na triumf patrí aj jeho krajan Mathieu van der Poel. Francúz Julian Alaphillippe získal tituly v rokoch 2020 a 2021, no od minuloročného ťažkého pádu bojuje s formou. Na začiatku týždňa potvrdil účasť druhý muž celkového poradia nedávno skončenej Tour de France Slovinec Tadej Pogačar, jeho premožiteľ Jonas Vingegaard z Dánska dal prednosť pretekom na španielskej Vuelte na prelome augusta a septembra. Miesto v dánskom tíme zaujme jeho krajan Mads Pedersen, ktorý triumfoval na svetovom šampionáte v roku 2019.

Slovensko vyšle na spoločné majstrovstvá sveta (3.-13. augusta) v Glasgowe dokopy 44 cyklistov v 10 rôznych odvetviach. Pár dní pred štartom MS potvrdila Medzinárodná cyklistická únia (UCI) aj druhú miestenku pre Slovensko na cestné preteky. Popri Petrovi Saganovi sa predstaví v elitnej kategórii mužov úradujúci majster SR Matúš Štoček. "Matúš preukazuje v aktuálnej sezóne veľmi dobrú formu a svojimi výsledkami si túto miestenku určite zaslúži. Ďakujeme UCI za ich prístup k našej žiadosti," povedal k zisku ďalšej miestenky prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.